| Protocolo do Grupo Sousa com a Associação Náutica da Madeira

A Associação Náutica da Madeira assinou, ontem, a renovação do protocolo com o Grupo Sousa, formalizando assim uma parceria vital à manutenção do seu desenvolvimento no desporto que há mais de três décadas apadrinha, a vela.

O referido protocolo garante a minimização do impacto da insularidade na prática deste desporto, permitindo aos velejadores da Associação Náutica da Madeira uma participação continuada nas provas nacionais e até internacionais, dentro dos critérios e limites definidos, nas diferentes classes de Vela Ligeira.

“A Associação Náutica da Madeira, em virtude desta parceria e fruto do seu planeamento e do empenho de todos, desde velejadores aos encarregados de educação, prossegue hoje como referência neste desporto ao nível regional, nacional e internacional, onde não só vem garantido a sua participação continuada em diferentes classes, como vem amealhando alguns títulos de soberba importância para a colectividade e para a Madeira”, sublinha a Associação.