PSP deteve 3 pessoas e fiscalizou 641 viaturas na Madeira

A Polícia de Segurança Pública fiscalizou 641 viaturas e deteve 3 pessoas (1 por falta de habilitação legal para conduzir e 2 por condução sob o efeito de álcool) na Madeira, no âmbito da operação ‘Phone Off’, especialmente direccionada para a fiscalização da utilização do telemóvel durante a condução, que decorreu entre os dias 30 de Setembro e 6 de Outubro.

De acordo com uma nota emitida pelo Comando Regional da PSP, neste período foram registadas 136 contraordenações: 17 infracções por uso de telemóvel durante a condução, 33 viaturas detectadas em excesso de velocidade (27 leves, 5 graves e 1 muito grave), 4 por falta de inspecção, 1 por não utilização do capacete, 13 por estacionamento em cima do passeio, 1 por estacionamento nas passagens assinaladas para a travessia de peões e 65 outras infracções não especificadas.

A PSP revelou que irá continuar a desenvolver este tipo de operações, tendo sempre como principal objectivo a redução da sinistralidade rodoviária, uma vez que tem vindo a detectar que os condutores continuam a adoptar comportamentos de risco que devem ser evitados.