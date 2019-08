Padrasto de homem desaparecido no Seixal está a receber tratamento psicológico

O padrasto do homem de 35 anos que se encontra desaparecido no mar do Seixal está neste momento a receber tratamento psicológico. A informação foi confirmada pelo Comandante do Porto do Funchal, Guerreiro Cardoso, que garante que até ao momento a vítima ainda não foi localizada.

No local está uma embarcação do SANAS Madeira e mergulhadores forenses à procura do homem. Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Marítima também estão presentes.

A operação está a ser coordenada pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e pelo Serviço Regional de Protecção Civil.