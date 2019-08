Buscas para encontrar desaparecido alargaram-se até ao Porto Moniz

As buscas para encontrar o homem de 35 anos que se encontra desaparecido no mar do Seixal desde a tarde do último sábado foram retomadas esta manhã. No local encontra-se o grupo de mergulho forense da Polícia Marítima, uma embarcação do SANAS-Madeira, uma moto de água da autoridade marítima e hoje juntou-se também a esta operação o navio patrulha Tejo.

As buscas alargaram-se até ao Porto Moniz, informou o Comandante da Zona Marítima da Madeira.