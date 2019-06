Uma boa Parrilha é no Restaurante Miradouro!

Não sabe o que é? A Parrilha é uma especialidade do restaurante. Venha provar!

O Restaurante Miradouro é conhecido principalmente pelo Frango servido no Fogareiro, mas também temos no nosso menu outros pratos de destaque, como as especialidades da Parrilha, Parrilhada, Espetada Regional, Bacalhau na Brasa e, claro está, Francesinha.

O nosso restaurante está aberto de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.

Os nossos pratos do dia para esta semana são:

Terça-feira: Espetada de Frango

Quarta-feira: Macarrão à Miradouro

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum

Peço: 5.50€

Telefone: 291742165