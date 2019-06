Tem dificuldades em dormir? Insónias? A BIONEOCLINIC tem a solução!

A BIONEOCLINIC desenvolveu uma fórmula específica para ajudar na dificuldade em controlar o sono e a qualidade de horas de sono. Não cria dependência e acima de tudo vai contribuir para, nas primeiras tomas, já notar a diferença. As horas de sono irão ser muito mais descansadas e com repouso.

Alegações principais:

Antidepressivo

Activa, regula e acalma o sistema nervoso

Antistress

Reparador do Sono

Regulador do Humor

Contribui para a síntese normal da cisteína, o normal metabolismo produtor de energia, o normal metabolismo da homocisteína, o metabolismo normal das proteínas e do glicogénio, uma normal função psicológica e para o normal funcionamento do sistema imunitário.

O que causa as insónias?

As causas mais frequentes de insónia aguda são o stress situacional (laboral, interpessoal, financeiro, ou outro), stress ambiental (por exemplo, ruído no quarto de dormir) e morte ou doença de uma pessoa próxima. Os distúrbios do humor e ansiedade estão presentes em 30% a 50% dos doentes com insónia; as doenças médicas (mais frequentemente a dor) são encontradas em 10 % dos doentes, o abuso de substâncias é encontrado noutros 10% e apenas 10% parece resultar de distúrbios primários do sono. As doenças psiquiátricas que mais frequentemente se apresentam com insónia, incluem depressão e a ansiedade.

Estão descritos como factores de risco para a insónia crónica o aumento da idade, género feminino, presença de outras doenças (doença médica, psiquiátrica, abuso de substâncias), escassas relações sociais, baixo nível socioeconómico, separação matrimonial ou de um parceiro, o desemprego e o trabalho por turnos.

A doença de Alzheimer e a doença de Parkinson podem também causar insónia, bem como as doenças que causam dor, dificuldade em respirar, problemas da tiróide ou digestivos, um acidente vascular cerebral ou a menopausa.

Dicas úteis

É útil evitar substâncias que agravam as insónias, como a cafeína, o tabaco e outros estimulantes. Os efeitos dessas substâncias duram até 8 horas. Alguns medicamentos para a gripe ou para as alergias podem afectar o sono. Uma bebida alcoólica antes de deitar facilita o início do sono, mas tende a torná-lo mais leve, com maior probabilidade de se acordar durante a noite. É igualmente útil adoptar hábitos que facilitem o sono, como ler um livro, ouvir música ou tomar um banho quente. O exercício físico deve ser realizado pelo menos 5 a 6 horas antes da hora de deitar e devem ser evitadas refeições muito pesadas. O quarto de dormir deve ter um ambiente confortável no que se refere a temperatura e iluminação e silêncio. Vale a pena tentar criar um ritmo, indo dormir e acordando às mesmas horas todos os dias, incluindo os fins-de-semana.

KIT NEUROLÓGICO NEO BALANCE – Valor para 1 mês €65

Visite-nos para um bem-estar natural!

