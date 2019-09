Organize a sua festa à beira-mar

Procura um espaço agradável e com boa gastronomia para celebrar um momento importante da sua vida? Seja qual for o motivo, no Restaurante Borda d’Água garantimos uma deliciosa gastronomia, um buffet diversificado, um excelente serviço e muita animação!

Mas se procura apenas um espaço para tomar o seu café da manhã, almoçar ou jantar, é sempre bem-vindo. O nosso restaurante abre bem cedo, às 8h00, dando-lhe a possibilidade de tomar um delicioso pequeno-almoço, com cheiro fresco a maresia. Se tenciona almoçar ou jantar opte pela nossa especialidade: a Mista de Peixes. Conta com três qualidades de peixe fresco grelhado, mexilhão, lulas, gambas e um molho especial da casa. Servimos ainda outro tipo de refeições...

Aguardamos a sua vista!

Restaurante Borda D’Água

Facebook

Contacto: 291 957 697

E-mail: [email protected]

Morada: Rua Engenheiro Pereira Ribeiro, Ribeira Brava, 9350-201 Ribeira Brava, Madeira.