Cabo Verde ... Um mundo de possibilidades!

O arquipélago de Cabo Verde fica a quase 600 quilómetros da costa africana e podemos dividir em dois grupos: Barlavento (Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista) e Sotavento (Maio, Santiago, Fogo e Brava).

Dez ilhas vulcânicas, nove habitadas, vários ilhéus e um mundo de possibilidades.

Comecemos pela maior de todas, Santiago. É aí que está a cidade da Praia, a capital do país e a mais populosa.

Mindelo, na ilha de São Vicente, é a segunda maior, a primeira quando se fala de cultura, tal a oferta musical que daí vem.

No Fogo, está o ponto mais alto deste conjunto de ilhas com 2829 metros de altitude e uma das paisagens mais impressionantes, graças ao vulcão activo que pintou de cinzento e negro as encostas, os montes e o areal das praias.

O turismo tem sido o motor de desenvolvimento do pós-independência (julho de 1975).

Sal e Boavista são os maiores polos desta actividade, com resorts de luxo, restaurantes, bares e infraestruturas de apoio a actividades como o mergulho, pesca em alto mar ou passeios de jipe.

Existem vários voos, com saída de Lisboa, directos para Sal e Praia com a TAP e com Binter Cabo Verde e existem pacotes desde €ur 489,00, que incluem passagem aérea com partida de Lisboa, alojamento em regime de pequeno-almoço, transferes chegada e saída e seguro para reservas feitas até 19/09/2019.

Contacte-nos para mais informações.

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves - [email protected]

Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt