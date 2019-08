XVII Festival da Canção Vozes do Norte decorre amanhã em São Vicente

O XVII Festival da Canção Vozes do Norte’ decorre amanhã, 20 de Agosto, a partir das 21 horas, no palco principal das Festas de São Vicente.

O evento musical, organizado pela Casa do Povo de São Vicente, realiza-se todos os anos no âmbito das Festas do Concelho, e terá como elemento do júri a secretária regional da Inclusão e dos assuntos Sociais, Rita Andrade, cuja tarefa passa por avaliar as 11 interpretações que compõem o festival, duas das quais em duetos, com cantores de vários concelhos da Região Autónoma da Madeira.

A abertura do festival que remonta a 2003, será feita pela vencedora da edição anterior, Isabel Nóbrega. No final, haverá entrega de prémios, nomeadamente, Prémio de Participação para todos, Prémio aos cinco melhores, e Prémio à ‘Voz do Concelho’, para a melhor voz de São Vicente.