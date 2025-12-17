Ciberataque retira dezenas de ficheiros confidenciais do Ministério do Interior francês

Um ciberataque contra o Ministério do Interior francês extraiu dezenas de ficheiros confidenciais contendo registos criminais e listas de procurados, entre outros dados, confirmou hoje o ministro responsável pela pasta, Laurent Nuñez.

"Fomos alvo de uma intrusão maliciosa há alguns dias" no Ministério do Interior, referiu Nuñez à rádio Franceinfo, acrescentando que está em curso uma investigação judicial para identificar rapidamente os responsáveis pelo ciberataque, que afetou os servidores de correio eletrónico do departamento.

O ministro enfatizou que se tratou de "um ato grave" e especificou que entre os ficheiros acedidos alguns estavam no Sistema de Processamento de Registo Criminal (TAJ) e o Cadastro de Procurados (FPR), sublinhando que são "arquivos importantes" para o Estado.

"Ainda não sabemos a extensão total da fuga, não sabemos o que foi extraído: até à data, várias dezenas de ficheiros foram apagados do sistema. Estamos a falar de milhões de pontos de dados", sublinhou.

A intrusão partiu "de um indivíduo ou grupo de indivíduos que obtiveram acesso através de determinadas contas (de e-mail) profissionais e conseguiram os códigos de acesso", detalhou o ministro, acrescentando que o alcance do ataque é ainda desconhecido.

"Isto não põe em risco a vida dos nossos cidadãos", explicou o ministro, reiterando que o ministério já tinha implementado medidas de proteção, através da "sistematização da autenticação de dois fatores e a retirada de determinadas palavras-passe e contas".

Sobre os possíveis autores do ataque, Núñez apontou que "pode ser interferência estrangeira, de pessoas que querem desafiar as autoridades e demonstrar que conseguem aceder aos sistemas, ou também pode ser um crime cibernético".

O ataque foi imediatamente comunicado à procuradora de Paris, Laure Beccuau, o que levou a uma investigação do Gabinete de Prevenção do Cibercrime (OFAC) da Direção Nacional de Polícia Judiciária por "atividade suspeita dirigida a servidores de correio eletrónico".

O ciberataque foi reivindicado num e-mail enviado aos utilizadores do antigo 'site' BreachForums, utilizado para a troca de 'malware' e bases de dados.

O e-mail incluía um endereço que convidava as autoridades francesas a contactá-los para negociar a devolução dos dados.

Numa mensagem assinada por "Indra" e publicada no sábado de manhã, os 'hackers' vangloriaram-se de terem comprometido com sucesso a segurança do Ministério do Interior, acedendo aos ficheiros policiais de 16,4 milhões de cidadãos franceses.

Alegaram ainda ter acedido a dados da Direção-Geral de Finanças Públicas (DGFIP) e do Fundo Nacional de Seguro de Velhice (CNAV).

Justificaram a ação como retaliação pelo desmantelamento do grupo de 'hackers' ShinyHunters pela França há alguns meses, mas os envolvidos afastaram-se dessa ação.

Em junho, este grupo reivindicou a responsabilidade por um ataque contra o grupo de artigos de luxo Kering, que resultou no roubo de dados de milhões de clientes.