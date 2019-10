Tuna de Enfermagem da Madeira realiza I Festival no Funchal

A Enfertuna - Tuna de Enfermagem da Madeira composta por alunos de Enfermagem e Enfermeiros dos dois pólos de Enfermagem Regionais (ESESJCluny e UMa), realiza, no próximo fim-de-semana, entre 31 de Outubro e 2 de Novembro, o seu primeiro festival denominado I Pérola Negra - Festival de Tunas Mistas da Madeira.

Num momento em que a Enfertuna celebra 15 anos de vida, este é, contudo a primeira vez que o grupo académico realiza um festival.

Em concurso estarão quatro tunas oriundas de vários pontos do país: Literatuna - Tuna de Letras da Universidade do Minho, Isecotuna - Tuna Mista do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, TEC - Tuna de Enfermagem de Coimbra e Enf ‘In Tuna - Tuna Mista da Escola Superior de Enfermagem de Ponta Delgada.

O Festival decorrerá ao longo de três noites. Começa na quinta-feira, 31 de Outubro pelas 20 horas com a Noite de Encontro no Largo do Corpo Santo (Zona Velha).

Depois, a 1 de Novembro, às 20 horas, haverá a Noite de Serenatas na Câmara Municipal do Funchal. O evento, de acesso livre, juntará as Tunas a Concurso juntamente com a Tuna D’Elas - Tuna Feminina da Universidade da Madeira.

Finalmente a 2 de Novembro, Às 21 horas, haverá a Noite de Festival no Centro de Congressos da Madeira. Além das Tunas a Concurso, o evento contará ainda com a actuação da Estudantina Académica da Madeira.

Os Bilhetes encontram-se à venda na Cabana do Jardim, Roda da Sorte (Anadia), Casino da Madeira, junto aos elementos da Enfertuna e na noite de Festival, na Bilheteira do Centro de Congressos.