‘Tardes com História’ regressam em Novembro

Realizou-se ontem, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira, mais uma sessão da iniciativa ‘Tardes com História’, que integra o Programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas do Porto Santo e Madeira.

A conferência de ontem ‘O Diabo no Convento: O Processo na Inquisição da Madre Isabel Filipa de Santo António (1751/55)’, abordou a história da Madre Isabel Filipa de Santo António, pertencente a uma das mais importantes famílias do Funchal, obrigada, pelos parentes, a entrar no Convento das Mercês, mas a revolta que sentiu com a situação, levou-a a fazer um pacto com o demónio antes do ingresso na Ordem.

Refira-se que a palestrante, Cristina Trindade, professora do ensino secundário com mestrado e doutoramento em História Moderna, membro do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e presidente da Associação para os Desenvolvimento de Estudos Globais e Insulares, sediada na Madeira, colabora em diversos projectos de índole cultural, designadamente como coordenadora-executiva do Dicionário Enciclopédico da Madeira.

Note-se que estas sessões acontecem sempre no CEHA, pelas 18 horas, com entrada livre, tendo a de ontem sido a terceira realizada no mês de Outubro. A primeira foi ‘Paisagem enquanto bem-público: entre poios, natureza e (des)ordenamento’, por Ilídio Sousa da Associação Insular de Geografia, realizada no dia 16, e a segunda ‘Mira, mira las Chirimoya de Gibraltar para a Madeira’, de Cláudia Faria, do CEHA, que decorreu no dia 23.

Saliente-se que estas conferências visam promover o conhecimento, dando a conhecer temas trabalhados, quer pelo CEHA, quer por outras entidades e respectivos investigadores que têm sido parceiras na construção da História do Atlântico, no geral e da Madeira, em particular.