Série SIC ‘À descoberta com’ tem episódio gravado na Madeira

A série televisiva da SIC ‘À descoberta com’, que promove a conservação e protecção da biodiversidade e do planeta, tem um episódio gravado na Madeira,

Este episódio, intitulado ‘À descoberta com Rita Loureiro’, será transmitido no sábado, dia 17 de Agosto, às 12h15, na SIC, com repetição no dia seguinte, às 21 horas, na SIC Caras.

Neste programa, que estreou no dia 20 de Julho, Sandra Duarte Cardoso, presidente da SOS Animal, activista e médica veterinária, convida um grupo de amigos – Inês Castel-Branco, João Jesus, Rui Unas, Pedro Sousa, José Mata, Rita Loureiro, Diogo Amaral e Sara Matos – para a descoberta de projectos que defendem a natureza, e para verem de perto as ameaças ao planeta.

Uma série documental com 13 episódios de 45 minutos, cujo objectivo é sensibilizar o grande público para a conservação de espécies animais e do seu habitat e, através do turismo sustentável, contribuir positivamente para o equilíbrio de ecossistemas e para a qualidade de vida das comunidades locais.