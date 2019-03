Prazo de pré-inscrição para o Ensino Artístico Especializado prolongado até dia 1 de Abril

Foi prolongado até ao dia 1 de Abril o prazo de pré-inscrições para crianças entre os 6 e os 12 anos, para o Ensino Artístico Especializado do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, que se rege pela Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de Agosto.

As inscrições destinam-se aos candidatos à Iniciação Musical e ao 1.º Grau do curso Básico de Música, no regime Supletivo e Articulado (5.º ano de escolaridade), na sede e nos vários núcleos do Conservatório.

Actualmente, são 13 as escolas de rede pública que estão protocoladas com o Conservatório, distribuídas pela região e que se articulam neste regime educativo, emparelhados aos núcleos do Conservatório e que, em parceria, têm contribuído para uma oportunidade única de permitir o acesso ao desenvolvimento de competências na área da música de alunos de toda a região.

As escolas em regime articulado são: EB23 Dr. Horácio Bento Gouveia; EBS Dr. Ângelo Augusto de Silva; (SEDE), EB23 Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas; (Núcleo C.ª de Lobos); EBS Padre Manuel Álvares; (Polo da Ribeira Brava); EBS Calheta; (Núcleo da Calheta); EBS D. Lucinda Andrade; (Núcleo S. Vicente); EBS Bispo D. Manuel Ferreira Cabral; (Núcleo de Santana); EBS Machico; (Polo de Machico); EB23 Caniço; (Núcleo do Caniço); EBS Ponta do Sol (Núcleo da Ponta do Sol); e EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior; (Núcleo da Camacha); EB1/PE Cruz de Carvalho e Complexo Escolar Dona Olga de Brito.

Para frequentarem este regime educativo, os candidatos estão sujeitos a provas de selecção e orientação vocacional: uma prova auditiva, uma prova de aptidão relativa aos instrumentos e um pequeno questionário. As provas de instrumento estão agendadas entre os dias 8 e 10 de Abril.