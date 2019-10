Peça ‘Desastre Nu’ de António Aragão em digressão nacional

A peça de teatro “Desastre Nu”, da autoria do madeirense António Aragão, vai ser representada em várias cidades do território continental, tendo estreia marcada para o Porto no início de março, anunciou hoje o filho do autor.

Na informação disponibilizada, Marcos Aragão adiantou que, para a realização deste projeto, assinou “este mês em Bruxelas contrato com a companhia de teatro do Porto Art’Imagem”.

Sobre a peça “Desastre Nu”, afirma que “é uma autêntica denúncia corrosiva, recheada de humor sarcástico, contra o desastre que constitui o Estado Português, a continuada falta de liberdade pós 25 de Abril”.

Marcos Aragão recorda que esta obra já foi encenada e representada pela companhia da Madeira Contigo Teatro, em 2008/2009, num programa que incluiu debates, conferências e um concurso público.