Orquestra de Cordas Ensemble XXI actua amanhã no Belmonds Reid’s Palace

A Orquestra de Cordas Ensemble XXI actua amanhã, 5 de Junho, às 21h30, no Belmonds Reid’s Palace, no Funchal.

Composto por músicos da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), o Ensemble vai reviver três obras excepcionais para orquestra de cordas. Do Séc.XVIII, a Serenata Noturna de Mozart, escrita em 1787, será uma das propostas, assim como duas obras do séc. XIX, escritas em 1884, por Tchaikovsky e Grieg.

“Dois ambientes musicais, dois estilos numa sala de concerto marcando a diferença de programação neste espaço nobre da nossa cidade de acesso a todo o público”, revela Norberto Gomes, director artístico da OCM.

Nascido no seio da Orquestra Clássica da Madeira, o Ensemble XXI tem como objetivo a interpretação de obras para pequena orquestra de cordas de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Mota a compositores europeus como Turina, Britten entre outros.

Numa abordagem mais leve, o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como obras de outros períodos da história da música.

Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e do Porto Santo.

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart [1756-1791] – Eine kleine Nachtmusik, KV 525 [1787]

Piotr Tchaikovsky [1840-1893] - Elegia “A Grateful Greeting” [1884]

Edvard Grieg [1843 – 1907] - Holberg Suite, Op. 40 [1884]