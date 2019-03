Núcleo do Madeira Free Improvisation Community dá concerto inaugural

O Madeira Free Improvisation Community, Núcleo do Laboratório Experimental de Arte Intermédia (LEAI) do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, formado pelos músicos Gábor Bolba e Jorge Garcia, dá o seu concerto inaugural na próxima sexta-feira (dia 29 de Março), na Sala dos Arcos, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Este primeiro concerto do núcleo, com o título “A nave dos Loucos”, contará com a participação de vários músicos convidados, nomeadamente Francisco Andrade, Norberto Cruz e Miguel Apolinário.

O LEAI, surge da necessidade de pensar e conceber um espaço de experimentação e estudo avançado, para uma sensibilização da criação artística contemporânea, a partir do binómio arte sonora e artes visuais. Este Laboratório teve a sua primeira experiência em Maio de 2018, com a organização da homenagem ao compositor norte-americano John Cage, num momento inovador de colaboração entre compositores, performers, músicos intérpretes e artistas visuais.

“Pretende-se, acima de tudo, que seja um lugar de encontro e partilha fenomenológica, entre artistas e académicos, na oferta alternativa de pesquisa e problematização postas em prática sobre as re-leituras do conceito de arte total e a sua activação num lugar comum, a Sala dos Arcos do Colégio dos Jesuítas”, realça a organização do evento.

Resta referir que o concerto tem início às 21h30 e a entrada é gratuita.