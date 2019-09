Nova obra de Maria Fernandes nas bancas a 13 de Setembro

‘Processo continuous: poemas mecânicos’ é o novo livro de Maria Fernandes, com chancela da Poética Edições, do Grupo Editorial Poética (Braga, Portugal).

A obra poética será apresentada na próxima sexta-feira, 13 de Setembro, pelas 19 horas, no ‘Well.Com bar’ (sito à Rua do Esmeraldo, 10, no Funchal). Um evento aberto ao público em geral.

O trabalho terá apresentação da poeta e jornalista Susana de Figueiredo a que se juntam Teresa Jardim e José de Sainz-Trueva, ambos poetas também ligados às Artes Plásticas, ela como criadora e docente da área, ele antigo director do Museu de Arte Contemporânea da Madeira. As leituras da obra estarão a cargo da actriz e radialista Celina Pereira.

De referir que a obra encontra-se em campanha de pré-lançamento com 15% de desconto, sendo que no caso dos madeirenses, a obra é entregue em mão no momento da apresentação.

Maria Fernandes (Funchal, 1983) exerce assessoria de imprensa e gestão de comunicação e conteúdos na área cultural, bem como organização e produção de eventos culturais.

É mentora e produtora do projecto ‘Brincos de Ponta – Plano de Revitalização das Práticas do Património Cultural Imaterial de Ponta Delgada’ e fundou, em 2017, a Associação Cultural ACANGA – A Cultura a Norte Ganha Alento.

Em 2015, criou o periódico online ‘A.Poética’, que publicou e divulgou até 2018 vários novos autores da poesia contemporânea em Língua Portuguesa. Mantém o blogue de poesia ‘Ventos Obtusos’ e colabora na edição digital da revista Umbigoº, onde tem publicado poesia criada a partir da imagem fotográfica. Tem participado em diversas antologias poéticas bem como em encontros literários e festivais internacionais de poesia.

Publicou em 2014 a edição de autor ‘Contemplações, Constatações e 30 Ventos’ e, em 2019, organizou e publicou a obra ‘Mostrengo - Antologia Poética’.