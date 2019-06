‘Música na Natureza’ com novo ciclo no Porto Santo

A música integrar-se na paisagem porto-santense com a segunda edição do Ciclo de Concertos Música na Natureza, a decorrer nesta ilha entre os dias 14 e 16. O evento está integrado nas comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo, sendo uma produção da Associação Retoiça.

A iniciativa inclui três concertos com entrada livre, em três localidades diferentes da ilha, um no dia 14, um no dia 15 e o último no dia 16, sempre procurando ir ao encontro do nascer ou do pôr-do-sol. O primeiro realiza-se no Miradouro do Furado Norte pelas 20h30. Lá vai actuar o Quarteto Moritz, de música tradicional/world music, ao som do braguinha, da guitarra, do contrabaixo e do piano. O segundo concerto é Miradouro das Flores, com início também às 20h30, lá poderá ouvir o Projecto Trigo, na mesma vertente musical com guitarra acústica, eléctrica e voz. A terminar, um concerto na Pedreira, ao nascer-do-sol, com início às 7 horas. Actua o Fennel Shore, um grupo de jazz/bossa nova e outros sons com piano, guitarra e percussão.

O Ciclo de Concertos Música na Natureza teve a primeira edição no ano passado. Incluiu actuações na Praia da Calheta com o EcoTrio ao som da guitarra, trompete e contrabaixo; no Miradouro da Portela com Vítor Sardinha & Nuno Nicolau e as suas violas de arame; e na Pedreira com o Triângulo, um grupo de world music, com acordeão, guitarra, viola baixo e percussão.

Este projecto procura valorizar simultaneamente o património natural e cultural, contribuindo ao mesmo tempo para o enriquecimento da oferta em termos de programa para os porto-santenses e visitantes.