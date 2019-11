Museu da Baleia assinala Dia Nacional do Mar com várias iniciativas gratuitas

O Museu da Baleia da Madeira, no Caniçal, irá promover uma série de iniciativas gratuitas, entre os dias 12 e 22 de Novembro, no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Mar assinalado a 16 de Novembro.

Assim, amanhã (dia 12 de Novembro), pelas 15 horas, terá lugar a estreia do teatro de fantoches ‘Pinóquio na barriga do cachalote’,uam versão do conto clássico que explora o imaginário marinho com personagens originais, que nos remetem para a realidade regional e nos levam a conhecer espécies como a Boca-de-panela e o Cachalote.

Já na próxima quinta-feira (dia 14), pelas 16 horas, será inaugurada a exposição itinerante ‘Museu da Baleia: Conhecer o passado e perspectivar o futuro’. A exposição, aborda aspectos das temáticas tratadas pela instituição, colocando o museu em diálogo com novos públicos, dando a conhecer o trabalho realizado mas também a visão institucional e os valores pelos quais se orienta.

No Sábado (dia 16), às 10h30, é a vez da actividade ‘Behind the Scenes... take 6’, uma iniciativa que, à semelhança dos anos anteriores, tem como objectivo dar a conhecer o trabalho científico realizado no Museu da Baleia da Madeira. A sessão tem início com a exibição do documentário ‘à descoberta do Mar’, seguida de uma visita guiada à exposição temporária, ao núcleo de anatomia da exposição permanente e para finalizar às áreas técnico-científicas, habitualmente encerradas ao público. Esta iniciativa, de carácter gratuito, está sujeita a inscrição online, até ao dia 14 de Novembro.

O encerramento das actividades está previsto para o dia 22 de Novembro, com a a actividade ‘Ajude a virar a Maré’, que se realizará em duas sessões: uma na parte da manhã com a limpeza da praia da Ribeira do Natal e a outra na parte da tarde com a limpeza da praia da vila do Caniçal. A acção de educação ambiental é desenvolvida em parceria com a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal.

E porque o dia 16 de Novembro coincide com o terceiro sábado do mês, o museu disponibiliza, entre as 10 e as 14 horas, entradas na exposição permanente com 50% de desconto.