Miguel Albuquerque elogiou ‘Imagens Nómadas 1860-1940’, a nova exposição do Museu Vicentes

Inaugurada esta quarta-feira, ‘Imagens Nómadas 1860-1940’, a exposição temporária no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente´s pode ser vista até 25 de Janeiro de 2020.

A abertura da mostra contou com a presença do Presidente do Governo Regional, que a classificou como única. Miguel Albuquerque destacou as fotografias de uma expedição ao polo sul, além de uma do Japão. Para o governante, a exposição permite “constatar a visão dos turistas relativamente à Madeira, uma visão idílica nas fotografias que foram tiradas pelos viajantes”.

A ‘Imagens Nómadas 1860-1940’ está dividida em três temas: ‘Imagem Turística da Madeira’, ‘Imagem Ocidental do Exótico Mundo Longínquo’ e ‘Imagens Imperiais -- Viagens Científicas e Políticas’ , e junta mostra cerca de 100 fotografias, além de outros suportes e formatos, como álbuns, postais ilustrados e folhetos de promoção turística antigos.

Como aconteceu com a exposição permanente e com a primeira temporária do Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente´s, esta mostra também conta com curadoria de Emília Tavares à qual se juntou, desta vez, Margarida Medeiros. A exposição complementa o Congresso Internacional Fotografia e Viagem, que decorre esta quinta e sexta-feira, no Colégio dos Jesuítas.