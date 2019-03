Mais sete jovens integram Festival New Generation

Francisco Lopes, Filipa Nunes, André Costa, Inês Diez, Alina Taraban, Francisco Caldeira e Anna Juhasz são os jovens em destaque nos dois novos concertos integrados no Festival New Generation, que apresentou já no passado Rafael Kyrychenko e Filipe Fernandes. Os concertos no Teatro Municipal Baltazar Dias são este sábado e domingo com o grupo alunos que estão a estudar fora da Região ou que já concluíram os estudos e estão integrados em projectos musicais e fazem carreira. O primeiro intitula-se ‘From Romantic Guitar to Virtuous Clarinet’. No dia seguinte o palco é de ‘Magical Strings’. Ambos às 18 horas.

Francisco Lopes está a fazer formação na Academia de Música de Katowice, na Polónia; Filipa Nunes é membro da Ópera de Zurique, na Suíça; André Costa frequenta a Académia Superior de Música da Genebra, no mesmo país; e Inês Diez é aluna da Universidade das Artes Codarts de Roterdão, na Holanda. Os quatro actuam à guitarra, clarinete, clarinete e violino, interpretando obras de Aranjuez, Milhaud, Chausson, Mendelssohn, juntamente com a professora e pianista Anikó Harangi.

No segundo dia será a vez da pianista Alina Taraban, que estuda no Real Conservatório da Antuérpia, na Bélgica; do viola Francisco Caldeira e davioloncelista Anna Juhasz, ambos alunos da Escola Superior de Música de Lisboa, e novamente de Inês Diez. Vão ter em aplco a pianista e professora Iryna Kozina, num reportório formado por peças de Saint-Saëns, Glazunov, Schubert, Beethoven, Johannes Brahams e J.Leduc.

O festival New Generation foi criado pela Associação Cultural e Artística Sissi, que tem a Orquestra Sissi, em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal, para divulgar jovens artistas madeirenses que se formaram fora e inspirar e incentivar outros para que façam esse percurso.

Os bilhetes para estes concertos custam 10 euros.