Machico promove Espectáculo ‘Bichos’

A Câmara Municipal de Machico vai promover nos próximos dias 13 e 14 de Dezembro (sexta-feira e sábado) o espectáculo ‘Bichos’. A peça de criação de Rui Lopes Graça será levada a palco pelo grupo Dançando com a Diferença, no Fórum Machico.

De modo a que o espectáculo artístico chegue também às escolas do Concelho, a autarquia irá providenciar uma sessão gratuita, na sexta-feira à tarde, aos alunos de 9.º ano. As duas restantes sessões, abertas ao público em geral, estão agendadas para as 21 horas.

Os bilhetes encontram-se à venda na recepção da Câmara Municipal e ainda no Solar do Ribeirinho, em Machico.

Os ingressos têm o valor máximo de 8 euros, havendo algumas excepções consoante as idades, e podem também ser adquiridos via telefone (através do contacto 291 969 990).