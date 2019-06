Livro ‘Portugal e o Segredo de Colombo’ de Manuel da Silva Rosa apresentado no Funchal

O Museu ’A Cidade do Açúcar’, no Funchal recebe esta terça-feira, 25 de Junho, às 18h30, a apresentação do livro ‘Portugal e o Segredo de Colombo’, da autoria de Manuel da Silva Rosa.

Professor, historiador e escritor, Manuel da Silva Rosa nasceu em 1961 na Ilha do Pico, nos Açores, de onde emigrou em 1973 rumo a Boston. É doutorado em História Insular e Atlântica (séc. XV-XX) pela universidade dos Açores.

Desde o ano de 1991 que se dedica profundamente ao estudo e investigação científica da vida de Cristóvão Colombo, numa busca constante pela verdade e, como tal, é considerado um dos maiores especialistas mundiais sobre o tema.

Publicou livros como ‘O Mistério Colombo Revelado’, ‘Colombo Português Novas Revelações’ e ‘COLÓN, La História Nunca Contada’ entre outros.

O seu último livro ‘Portugal e o Segredo de Colombo’, recebeu o prémio de melhor livro de história do ano, Huffington Post e foi Vencedor do prémio Independent Press, primeiro lugar na categoria História Mundial, mantendo-se também no top de vendas de livros de história.

Durante a apresentação, serão também conhecidos documentos de investigação que incluem provas de ADN onde o autor se baseia para afirmar que Colombo era português.