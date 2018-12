James sobem aos palcos dos coliseus do Porto e Lisboa em Abril

A banda britânica James regressa a Portugal em abril de 2019, um ano depois da presença no Rock in Rio Lisboa, para subir aos palcos dos coliseus do Porto e Lisboa, avançou hoje à Lusa a promotora Pev Entertainment.

Composta por Tim Booth, Jim Glennie, Larry Gott, Mark Hunter, Saul Davies, David Baynton-Power e Andy Diagram, a banda sobe ao palco do Coliseu do Porto no dia 3 de Abril e, no dia seguinte, ruma a Sul para actuar no Coliseu de Lisboa, explicou a promotora.

A Pev Entertainment adiantou que os bilhetes custam entre 32,50 e 37,50 euros.

Com 30 anos de carreira, 14 álbuns lançados e mais de 13 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, os James são conhecidos por temas como “Sit Down”, “She´s a Star”, “Laid” ou “Getting Away With it (All messed up)”.

Este ano, James estiveram por três vezes em Portugal, nomeadamente a 29 de junho no Rock in Rio Lisboa, seguindo-se o Festival Monte Verde, nos Açores, a 9 de Agosto e, por último, a 25 de Agosto no Festival de Vilar de Mouros, no distrito de Viana do Castelo.

Segundo a lista do ‘site’ especializado Setlist.fm, a banda britânica já deu 32 concertos em Portugal desde a sua formação, tendo só em 2008 dado seis.

No próximo ano, os James voltam a subir aos palcos dos coliseus, depois de por lá terem passado a 23 e 24 de novembro de 2001, respectivamente.