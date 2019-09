Governo investe 215 mil euros em iluminação nova na Sé do Funchal

Os tectos mudejáres da Sé do Funchal vão sofrer obras profundas de restauro, há muito ansiadas e com um custo de cerca de um milhão de euros. Mas já se sabe que também haverá iluminação suficiente para as contemplar.

Pelo menos é o que é crível do concurso público lançado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura, no sentido de garantir iluminação condigna para a catedral madeirense.

Vão ser investidos cerca de 215 mil euros para a designada “Implementação dos projectos de luminotecnia e de instalação eléctrica na Sé do Funchal”, com um prazo de execução de 487 dias (cerca de ano e meio), o que dá a entender que só deverá ocorrer após o restauro do tecto.

O anúncio foi publicado no Diário da República de ontem, terça-feira, 3 de Setembro de 2019, pelo que as propostas deverão entrar ao 6.º dia após esta oficialização. Está aberta a empresas que tenham alvará de “1.ª Categoria - Edifícios e património construído: 10.ª Subcategoria - Restauro de bens imóveis histórico-artísticos” e “4.ª Categoria - 1.ª Subcategoria - Instalações eléctricas de utilização de baixa tensão com potência até 50 kVA”.

Das propostas, que terão de ser mantidas durante 90 dias, será escolhida aquela que tiver melhor relação de qualidade-preço