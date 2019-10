Galeria Marca de Água regista recorde de mais de mil visitantes em Outubro

Neste mês de Outubro, a Galeria Marca de Água revela o recorde registado de mais de 1000 visitantes, que fruíram das três exposições que decorreram em simultâneo neste mês de Outubro, nos espaços da galeria.

Segundo Raquel Fraga, directora artística da galeria, o sucesso dos resultados conseguidos em muito se devem à multiplicação do número de exposições que passam a decorrer em simultâneo, nos vários espaços da galeria e à clara aposta na valorização dos serviços educativos e na celebração de protocolos com instituições de solidariedade social e do ensino superior, tendo por principal objectivo a captação de novos públicos.

‘Tânia Carvalho e Luís Guerra com os bailarinos do Dançando com a Diferença’, ‘Perspetivas do olhar’ de José Santos e ‘Árvore, uma linha à diáspora’ de Dina Pimenta, actualmente a decorrer, são as exposições que possibilitaram uma larga afluência de visitantes no período deste mês de Outubro.

Raquel Fraga destaca “a afluência de mais de catorze mil visitantes às exposições da Marca de Água, desde a sua abertura, tendo a galeria recebido neste mês de Outubro o recorde mensal de mais de mil visitantes!” De referir que a galeria Marca de Água ganhou uma nova dinâmica com entrada do programador cultural Diogo Goes - elogiado por Raquel Fraga, por ocasião da abertura da nova exposição de Dina Pimenta - que tem vindo a promover um programa dinâmico e de qualidade da galeria, o que demonstra o sucesso na captação de novos públicos para a arte contemporânea”, refere.

No próximo dia 7 de Novembro, pelas 18h30 decorrerá uma “vernissage’ de homenagem à pintora madeirense Salomé Moniz, autodidata, na qual estarão patentes algumas obras de pintura, resultando numa mostra, intitulada de ‘Da cor à forma’.

A 15 de Outubro decorrerá a apresentação pública da Mostra de Vídeo Arte ‘EXPERIMENTA – Transformação Audiovisual’, com a curadoria de Hernando Urrutia, com uma conferência ministrada pelo investigador e artista visual, que tem vindo a se destacar, desde há vários anos, no panorama internacional da videoarte e multimédia.

A mostra que ficará patente de 15 a 21 de Novembro, irá reunir uma selecção de curtas-metragens de autores internacionais.

Já no dia 21 de Outubro, pelas 17h30, decorrerá a entrega dos certificados de participação no ‘Cultural tour’ dirigido aos alunos do Instituto Superior de Administração e Línguas, com quem a galeria celebrou protocolo de colaboração. Associada a esta iniciativa decorrerá uma visita orientada às exposições patente na galeria.