Galeria Marca de Água e ISAL celebram protocolo de cooperação e promovem ‘Cultural tour’ no Funchal

A Galeria Marca de Água celebra, no próximo dia 14 de Outubro, a assinatura de um protocolo de cooperação com o Instituto Superior de Administração e Línguas.

Este protocolo, além de reforçar sinergias iniciadas no ano transacto, por ambas instituições, prevê a doação do acervo bibliográfico da Galeria Marca de Água, livros e catálogos editados ou patrocinados pela Varzim Sol S.A. entidade proprietária do Casino da Póvoa, que tem vindo desde há vários anos a apoiar as artes, nomeadamente através do Prémio de Arte Casino da Póvoa.

De destacar alguns dos autores representados no acervo bibliográfico agora doado à biblioteca do ISAL: Armando Alves, Ciria, Graça Morais, Nikias Skapinakis, Júlio Resende, Mário Bismarck, Rogério Ribeiro, Manuel Casimiro, Rafael Canogar e Rui Paes.

O protocolo de cooperação prevê a realização de visitas orientadas pelos alunos do ISAL às exposições da Galeria Marca de Água e o acolhimento de estágios curriculares de alunos das licenciaturas daquela instituição de ensino superior.

De referir que já no próximo dia 17 de Outubro a Galeria Marca de Água promove uma visita orientada dirigida a alunos da Licenciatura em Turismo do ISAL, estando integrada num ‘Cultural tour’ organizado pelos alunos, que também irão visitar vários monumentos e museus na cidade do Funchal.

Este ‘cultural tour’ vem assinalar os 450 anos do Colégio dos Jesuítas e o Dia Nacional dos Bens Culturais, que celebra no dia seguinte, a 18 de outubro, data em que se celebra a memória litúrgica de São Lucas, padroeiro dos artistas.

No percurso estão as visitas às exposições patentes no Colégio do Jesuítas, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicentes e na Galeria Marca de Água.

O docente Diogo Goes, irá coordenar a iniciativa que se insere na programação de atividades do Centro de Investigação Científica do ISAL, recém instituído, por ocasião do 30º Aniversário do ISAL.

Raquel Fraga, destaca “o papel de responsabilidade social que a Marca de Água e que ISAL têm, intervindo culturalmente na comunidade em que se inserem”. Agradece pela “oportunidade de celebrar este protocolo com o ISAL, com vista a reiterar as sinergias iniciadas no ano transato” acrescenta.