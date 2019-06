Gala de folclore ‘Re_cordis: de novo no coração’ regressa amanhã a Santa Cruz

A Gala de Folclore ‘Re_cordis: De novo no coração’ está de regresso a Santa Cruz, amanhã, 22 de Junho, a partir das 21 horas.

O espectáculo que junta vários grupos de folclore do concelho, integra o programa das festas SANTAFAZ’19 e é organizado pela Casa do Povo da Camacha, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Cruz.

Recordis remete para a origem latina da palavra ‘recordação’ ou ‘de novo no coração’ e propõe ao público uma viagem no espaço e no tempo pelas terras de Santa Cruz. Procurando afastar-se das performances de folclore mais convencionais e envolvendo cada um dos grupos de folclore existentes nas diferentes freguesias do Concelho, este espetáculo remete para a história de Santa Cruz e para os elementos identitários distintivos de cada freguesia, salienta a organização que destaca ainda o facto de Santa Cruz ser o Concelho com mais grupos de folclore estabelecidos, contabilizando um total de 9 conjuntos.

No dia 22 de junho, todos eles estarão reunidos em cima de palco para um espetáculo único, que pretende recordar vivências de outrora, trazendo-as de novo no coração.

A abertura do espectáculo contará ainda com a participação especial do projecto Mutrama, que ficará igualmente encarregue da programação da noite deste sábado, após o término do evento RE_CORDIS.

Grupos Participantes

Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz,

Folclore e Tradições de Gaula – TRAGA

Grupo de Folclore da Casa do Povo de Gaula

Grupo Romarias e Tradições da Camacha

Grupo Folclórico Infantil da Camacha

Grupo Folclórico Juvenil da Camacha

Grupo de Folclore do Rochão

Grupo de Romarias antigas do Rochão e Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha