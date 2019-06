Festas de São João do Porto Santo terão o mote ‘Porto Santo Reserva da Biosfera - Unesco’

As Festas do Concelho do Porto Santo, mais conhecidas como as Festas de S. João, o maior cartaz turístico da ilha, foram apresentadas esta tarde pela Câmara Municipal. Este ano com o mote ‘Porto Santo Reserva da Biosfera - Unesco’, dado que a apresentação da candidatura ao referido galardão se encontra numa fase final.

De acordo com o que foi referido na apresentação, estas festas representam as tradições genuínas de um povo com uma cultura muito própria e por isso integram diversas actividades.

Assim, o programa desportivo abre as festividades no dia 11 de junho e conta com torneios nas mais diversas modalidades, desde bilhar, torneio de setas, golfe, basquete, futebol, pesca desportiva, percurso de caça e hóquei em patins.

Já o programa cultural irá decorrer de 20 a 24 de junho, onde o ponto mais alto acontece, na noite de 23 para 24 de junho, com o desfile das cinco Marchas Populares, seguido de um espectáculo piromusical, pela primeira vez no Porto Santo.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, a música será abrilhantada por Cristina Barbosa, Matay, HMB, Fernando Daniel e Viramilho. O Município do Porto Santo refere que deu oportunidade a artistas locais e regionais, como Fonte da Pipa, Amigos da Música, Carina Teixeira, Sónia Soares, Eloísa Oliveira, Aosesses, Joana Câmara e o inconfundível Marcial. Além do programa musical, destacam ainda a presença do Grupo de Ginástica Acrobática, o Grupo de Folclore Infantil, Grupo de Folclore do Porto santo, Fun & Dance, Teatro, Coro da Junta de Freguesia, CAO Porto Santo, Escolas do Porto Santo Ensemble de Acordeões e o Coro da universidade Sénior.

“O Porto Santo terá cinco dias de festa com um extenso e variado leque de animação e cultura, e contará também com o já tradicional altar de S. João e com a decoração dos fontenários recorrendo a canavieira e álamos, elementos privilegiados pelos antigos nas decorações joaninas e também as típicas barracas de comes-e-bebes com as iguarias próprias dos arraiais, na Alameda Infante D. Henrique”.

A par da apresentação do programa oficial das Festas do Concelho foi ainda apresentado o Roteiro do Património Religioso, uma edição do Gabinete da Cultura.” Foi criado, para enriquecer o Roteiro do Património ao Centro Histórico, de modo a enriquecer a experiência turística e até mesmo a local é necessário dar a conhecer e compreender o templo católico, os actos, os símbolos e os objectos de culto daí ser fundamental um guia que de forma sistematizada dê a conhecer um pouco da história do Património Religioso do Porto Santo”.

Na ocasião, foi ainda dada oportunidade ao Hotel Vila Baleira a fazer a apresentação do seu evento Festival Rota do Atum.