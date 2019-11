Fernando Alvim traz Festival Termómetro ao Mercado Lavradores

O Festival Termómetro traz três bandas emergentes, além do reconhecido músico Noiserv, ao Mercado dos Lavradores no Funchal este sábado, dia 9 de Novembro, a partir das 21h30.

Ao palco improvisado do Mercado dos Lavradores vão subir três bandas emergentes do panorama nacional, Flor, Lost Lake e April Marmara. Para acompanhar as bandas, Noiserv regressa à Madeira para ouytro espectáculo.

25 anos depois da sua criação, mantendo o compromisso assumido há um quarto de século de divulgar artistas emergentes e dar-lhes palco para que se tornem o futuro da música, o Festival Termómetro continua a inovar e a descentralizar - desta vez até Espanha - estreando apresentações em cidades como Bragança (26 de Outubro), rumando novamente para o Funchal (09 de Novembro) e Aveiro (22 de Novembro), abrindo as hostes em Matosinhos (23 de Novembro), voltando a Cascais (29 de Novembro) e Viseu (30 de Novembro), passando por Santa Maria da Feira (07 de Dezembro) e terminando em Madrid (12 de Dezembro), estreando a primeira edição que descentraliza até à Península Ibérica.

Criado em 1994 pelo radialista Fernando Alvim, o Festival Termómetro chega à sua 25.ª edição com um histórico considerável, para aquele que será um dos mais antigos e mais activos festivais portugueses. Vencendo-o ou não, foi aqui que muitas bandas e artistas se viriam a revelar, como são disso exemplo os Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, Dj Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Salto, Tatanka e os estrondosos Jaguar, Jaguar (BE) (vencedores da última edição), entre tantos outros.

A entrada é livre.