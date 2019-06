Faleceu António Castro, escritor e poeta madeirense. A notícia foi avançada pelo professor Rui Caetano, amigo de longa data, através do Facebook, onde deixou uma dedicatória ao poeta e escritor madeirense.

Em declarações ao DIÁRIO, Rui Caetano fala numa pessoa que sempre foi uma “referência não só como professor, mas também como homem, que vivia para os livros e era feliz desta maneira”. Destaca o projecto ‘Arquipélago de Leitura’, criado há vários anos, onde ambos percorriam as escolas da Madeira para levar os livros e a cultura a todas as crianças.

Professor da Escola Gonçalves Zarco, era o responsável pela Universidade Sénior desta escola, onde dinamizou diversos projectos.

Recentemente, a 14 de Maio, António Castro lançou novo livro infantil, no Museu Casa da Luz, denominado ‘No Reino das Girafas’.

Rui Caetano lamenta esta perda e não tem dúvidas de que a “cultura madeirense fica mais pobre”.

O DIÁRIO endereça sentidas condolências a toda a família.

“Ao Futuro, eram as suas palavras de referência. O nosso amigo António Castro partiu em busca do mistério que mora no outro lado do horizonte. Foi viajar por dentro da magia do tempo que já não é nosso. Os livros e a escrita eram a sua felicidade. Com o nosso projecto ‘Arquipélago de leitura’, percorremos juntos quase todas as escolas do primeiro ciclo a falar de livros, de leitura e de cultura. Uma experiência única, uma aprendizagem que fica. António Castro, um professor que deixa a sua marca, um grande escritor, um poeta que conhecia as metáforas como poucos, um bom homem. Como ele sempre dizia, AO FUTURO”, escreveu Rui Caetano na sua página de Facebook.