Exposição ‘Viagens com mais de um século de história’ é proposta para esta segunda-feira

A exposição ‘Viagens com mais de um século de História’ inaugurada esta segunda-feira, às 18 horas, no Espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo e Cultura é uma proposta cultural para o serão de hoje.

Depois de ter estado patente ao público no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, a Exposição que retrata o processo de fabrico dos conhecidos carros de cesto, com mais de um século de existência, bem como o quotidiano dos próprios carreiros, chega agora ao Funchal.

O trabalho exposto salvaguarda e promove a história de um produto que está firmemente associado à identidade cultural madeirense, sendo também um dos elementos mais associados à imagem da Madeira, do ponto de vista turístico.

Com mais de um século de história, os carros de cesto ou carros do Monte, constituem um tipo de transporte único no mundo. Terá sido na freguesia do Monte, por volta de 1850, que surgiu o primeiro carro de cesto, visto não haver qualquer registo anterior a esta data.

Supõe-se que surgiu da ideia de Russel Manness Gordon de adaptar a corsa, transporte de carga, a um veículo mais confortável e seguro, de transporte de passageiros, de forma a chegar rapidamente ao Funchal.