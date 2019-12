Espectáculo NIKLAUS estreia esta noite no Jardim Municipal do Funchal

O Governo Regional promove esta noite, às 21 horas no Jardim Municipal, a estreia do espectáculo NIKLAUS que nasce da fusão da dança com as artes circenses, em torno da época mágica do Natal.

Direccionado para todas as faixas etárias e idiomas, o evento visa explorar uma nova perspectiva do que é a época festiva e conta com vários interpretes, tendo como personagens principais uma bailarina e um acrobata, para além de todas as fusões circenses, desde o trapézio, ao monociclo, às andas, ao hulha hoop e às forças combinadas, mostrando que é possível esta conexão para que haja magia.

O espectáculo terá a duração de 45 minutos e terá repetição domingo, 29 de Dezembro, às 21h e no último dia do ano, 31 de Dezembro, às 22h30 na Praça do Povo, junto ao Cais do Funchal.

Para esta criação, o grupo convidou artistas de diferentes áreas, sob a direcção artística de Antonela Carsta, com coreografia de Michelle Stapellberg e música a cargo da cantora Cristina Barbosa.

O evento está inserido nas Festas de Natal e Fim de Ano 2019 do Governo Regional, através da Secretaria Regional e Turismo e Cultura.