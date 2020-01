O roteiro desta quinta-feira, 9 de Janeiro, leva-o ao Restaurante Bahia do Casino da Madeira, onde decorre, às 19h30, nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two -Greatest Duets’, produzido por Vânia Fernandes e Luís Sousa.

A acompanhar a artista madeirense, que é cabeça-de-cartaz do espectáculo musical, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.