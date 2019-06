Escola Horácio Bento de Gouveia acolhe em Setembro X Congresso de Educação Artística

O X Congresso de Educação Artística (X CEA) realiza-se este ano, entre os dias 4 e 6 de Setembro, na Escola Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, voltando a marcar o arranque do ano lectivo para os professores e investigadores das áreas da educação artística, assim como para alunos e agentes ligados ao sector da educação e cultura.

A organização, a cargo da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da Direcção Regional de Educação, em parceria com o Conservatório - Escola das Artes da Madeira, informa que o prazo para inscrições antecipadas com desconto termina a 9 de Julho, com as inscrições a terem um custo de 20 euros, usufruindo de todas as ofertas do congresso.

O prazo para a entrega de propostas de comunicação/workshop foi alargado até ao dia 24 de Junho, podendo ser consultado em http://bit.do/congresso-artes

Nesta décima edição, o evento mantém-se fiel aos princípios de sempre para dar palco aos professores que queiram divulgar as suas boas práticas; possibilitar aos investigadores a partilha de resultados das investigações; disponibilizar um conjunto muito alargado e variado de oficinas de formação de curta duração em diferentes áreas artísticas e contribuir para a inovação educacional no domínio das artes.