Escola da Assomada assinala Dia Mundial da Voz

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação, comemora amanhã (dia 3 de Abril), o Dia Mundial da Voz, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar (EB1/PE) da Assomada (Caniço).

A data é oficialmente assinalada no dia 16 de Abril, porém foi antecipada uma vez que coincide com a interrupção lectiva da Páscoa.

Num dia em que o foco é o alerta para a importância da voz e dos cuidados a ter para a preservar e, em que os centros hospitalares e associações promovem iniciativas que abordam esta temática, a EB1/PE da Assomada será o palco de algumas acções ligadas à voz e ao canto.

As comemorações iniciar-se-ão às 9h30 com um workshop intitulado ‘Cantar a Brincar’, orientado por Leonor Mêna, coordenadora da modalidade artística de Canto Coral, e com o apoio do professor João Caldeira. Esta acção destina-se a 61 alunos oriundos da EB1/PE da Cruz de Carvalho, da EB1/PE das Figueirinhas e da EB1/PE da Camacha. De referir que os participantes não frequentam a modalidade artística de Canto Coral, sendo que o objectivo é proporcionar-lhes uma nova experiência.

Às 11h, terá lugar o espectáculo ‘A Voz que enCanta’, que contará com a presença do Coro da EB1/PE da Assomada, que irá interpretar temas musicais portugueses, conhecidos do grande público.

De seguida, está prevista a participação das alunas de canto das Actividades Artísticas Extraescolares da DSEAM, e ainda das professoras Leonor Mêna e Zelinda Caldeira, com a história ‘A formiguinha que queria ser cantora’.

Para finalizar, os alunos desta escola anfitriã, acompanhados pelos alunos participantes no workshop, interpretarão o cânone ‘Lançai um sorriso no ar’, de Ana Ferrão, melodia que foi trabalhada em todas as escolas do ensino básico no âmbito destas comemorações.