O Secretário Regional de Turismo e Cultura inaugurou esta tarde, na Calheta, a exposição REPETIÇÕES - Mudanças incrementais, de Martim Brion Sanches, composta por fotografias e uma escultura que acabou por ser doada ao MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

O artista acabou por receber palavras de elogio de Eduardo Jesus, não só pelo seu “brilhante percurso artístico”, presente nesta exposição através das suas inspirações, também pela doação da escultura que vem “engrandecer todo o património aqui depositado com muita confiança”, frisou o governante.

Recorde-se que tal como o DIÁRIO já publicou, esta exposição marca a ‘rentrée’ da temporada artística do MUDAS para 2020, assim como a reabertura da Galeria do MUDAS.Museu, que esteve encerrada para obras de requalificação. A sala apresentou-se de ‘cara lavada’ muito graças à colaboração dos ‘Amigos do Museu’ a que Eduardo Jesus deixou uma palavra de agradecimento.

Este espaço dedicado à dinamização e divulgação cultural, retoma a sua actividade com mais uma sala de exposições, neste museu tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, possibilitando projetos de maior envergadura e novas dinâmicas expositivas.