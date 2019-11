Domra e bandolim em viagem com a clássica da Madeira

São poucas as oportunidades que os madeirenses têm de ouvir ao vivo e em casa a domra, um instrumento do folclore russo, aqui apresentado no sábado por Ekaterina Mochalova, solista convidada da Orquestra Clássica da Madeira (OCM). Além de tocar este instrumento de cordas, vai tocar também bandolim, num programa que passa, entre outros compositores, por obras de Sarasate, Paganini, Bazzini e Rimsky-Korsakov, em particular pelo concerto duplo de Vivaldi que vai partilhar com Norberto Cruz, no bandolim. No Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 18 horas, sob a direcção do amestro convidado Cesário Costa.

A organização convida à participação, revelando que se trata de um programa com “obras brilhantes de dificuldade técnica extraordinária e com orquestrações exuberantes”. Pelas mãos da OCM e de Ekaterina Mochalova promete uma viagem “de intensidade musical e de alucinante virtuosismo”.

E é precisamente com o concerto para dois bandolins de Antonio Vivaldi que começa o programa. Continua depois com Zigeunerweisen ‘Gypsy Airs’ de Sarasate; Carnival of Venice de Paganini; La ronde des lutins de Bazzini; Dança Russa do bailado ‘Lago dos Cisnes’, de Tchaikovsky; Fantasy on themes of opera ‘The Golden Cockerel’ de Tsymbalist; Domra Concerto, primeiro andamento, de Budashkin; Introduction and Chardash e Concerto-Fantasia Eslava Melodias Russas de Tsygankov; ‘The Flight of the Bumblebee’ de Rimsky-Korsakov; e Bumble-boogie, de J. Fina.

Ekaterina Mochalova tem, segundo a organização, “uma carreira de solista com uma reputação extraordinária”. Acrescenta que se apresentado com “brilhantes músicos”, entre eles, exemplifica, Denis Matsuev, Yuriy Bashmet, Vladimir Spivakov, “em salas de concerto de prestígio internacional.” Agotra apresenta-se na Madeira, sob a direcção do maestro Cesário Costa.

Os bilhetes custam 20 euros para o público em geral. Há descontos.