Concerto de lançamento de CD assinala o 10.º aniversário do órgão da Igreja do Colégio

Nesta quinta-feira, dia 13 de Dezembro, pelas 18 horas, a Igreja de São Evangelista acolhe o lançamento de um CD, em concerto comemorativo, que assinala o 10.º Aniversário do Órgão desta Igreja.

Este CD, resultante de uma parceria com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, integra o Programa de Comemorações alusivo aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo e será apresentado, em concerto, pelo organista Paulo Silva, na interpretação de obras de J.S.Bach, G. Bohm e Brahms, entre outros compositores.

O orgão da Igreja de São Evangelista (Igreja do Colégio), construído em 2008 e que se encontra no coro-alto da Igreja, foi idealizado e criado no século XXI para música ibérica e italiana, mas também para outras obras, até J. S. Bach.

Encomendado pelo Governo Regional, é da autoria do maestro Dinarte Machado, tem 2 teclados e pedaleiras e 1586 tubos, tendo sido inaugurado, em 2008, num Concerto com o organista Ton Koopman.

Refira-se que Paulo Silva é licenciado em Música Sacra pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e, da sua actividade, destacam-se diversos recitais e concertos de órgão e piano em Portugal e Espanha. Foi também organista na Igreja da Lapa e na Sé do Porto e é, actualmente, professor de órgão e piano no Conservatório- Escola Profissional das Artes da Madeira, sendo também, há cinco anos a esta parte, o organista titular do Grande Órgão da Igreja do Colégio.

Este concerto é de entrada livre.