ComCORDAS realiza hoje concerto de Natal

A Associação Cultural ComCORDAS realiza hoje um concerto natalício na Sala de Congressos do Casino da Madeira pelas 21h00.

Sofia Almeida e Márcia Aguiar são as contoras convidadas, que serão acompanhadas pela Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos.

O concerto terá ainda a participação de um grupo coral de crianças e jovens também de Câmara de Lobos, formado especificamente para este concerto.

Para além do repertório habitual da orquestra, serão interpretados temas eternizados pela época natalícia.

Os bilhetes estarão à venda duas horas antes do concerto no local do mesmo.