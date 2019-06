Ciclo de cinema ‘CineMar’ regressa ao Museu da Baleia já este sábado

O jardim do Museu da Baleia da Madeira volta a ser o palco da 3ª edição do ciclo de cinema ‘CineMar 2019’, que se realizará semanalmente, aos sábados, pelas 21 horas, nos dias: 22, 29 de Junho, 6 e 20 de Julho.

Todas as sessões são de carácter gratuito e os filmes em exibição foram escolhidos em linha com a missão do museu, sendo o mar e o meio marinho uma constante nos argumentos escolhidos, “representativos de importantes condutas quando se trata da conservação dos recursos naturais”.

Uma novidade em relação à edição deste ano é que o ciclo de cinema conta ainda com a apresentação de quatro curtas-metragens, exibidas antes de cada filme, em colaboração com o Centro de Informação Europe Direct Madeira, através da iniciativa #EUandME, que tem por objectivo divulgar o contributo da União Europeia e as ferramentas que disponibilizam para apoiar a vida quotidiana.

O evento arranca já este sábado (22 de Junho) com o filme ‘The Big Blue’, inspirado na vida dos mergulhadores Jacques Mayol e Enzo Maiorca. O visionamento será precedido de uma aula de Pilates, às 20h30, orientada pela Fisioterapeuta Carolina Caldeira, seguida da curta-metragem ‘The Shape’, que aborda o tema dos direitos fundamentais, nomeadamente o direito de expressão.

No segundo dia, e tendo em conta a preocupação em contemplar diferentes faixas etárias, o programa é direccionado para o público infantil. Assim pelas 20 horas, decorre a ‘Hora do conto’ semanal, que excepcionalmente será realizada à noite e que inclui uma actividade alusiva à história. Pelas 21 horas, será exibida ‘Oona’, a curta-metragem que destaca a política ambiental da União Europeia, seguida do filme ‘Vaiana’, em versão portuguesa, um filme de banda desenhada que tem subjacente a mensagem de respeito pela natureza.

O terceiro filme ‘Libertem Willy’ 3 aborda problemáticas associadas às actividades humanas e o impacto que têm no meio marinho, alertando para a necessidade de respeitar e proteger as espécies com a finalidade de manter o equilíbrio dos recursos naturais e dos ecossistemas. Este dia 6 de Julho será especial pois contará com a presença do cantor Júlio Nunes, autor da emblemática cantiga ‘A minha terra é o Caniçal’.

A curta-metragem ‘Party Animal’ antecede o filme, demonstrando-nos que a atitude proactiva e o empenho que cada um de nós coloca nas suas acções, esbatem a fronteira entre os sonhos e a realidade.

A encerrar este ciclo de cinema, será exibido o filme ‘Aquaman’, uma história do domínio do fantástico, que sinaliza a problemática do lixo nos oceanos e a sua preservação. A curta-metragem ‘Debut’, precede o filme e consciencializa-nos para o respeito da liberdade individual.

A organização sublinha que, “dando continuidade aos ciclos dos anos anteriores”, este ciclo de cinema promove “a utilização do anfiteatro natural, privilegiadamente localizado sobre o mar, mas também pensado para dinamizar a Freguesia do Caniçal”.