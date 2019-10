‘Centro Histórico de Machico’ ganha duas novas placas

A Câmara Municipal de Machico realiza, no próximo dia 14 de Outubro, a apresentação de duas novas placas físicas do projecto CHM - Centro Histórico de Machico.

Trata-se de uma iniciativa, inserida no Programa de Comemorações de Machico 600 anos, que começou em Novembro de 2018. O objectivo é assinalar com um ‘QR Code’ algumas das principais referências patrimoniais do Centro Histórico da cidade de Machico.

As duas novas placas a apresentar dizem respeito ao Aqueduto e à Capela de S. Roque e encontrar-se-ão junto dos mesmos espaços com algumas informações referentes a dados históricos.

Até ao momento, a autarquia já colocou outras cinco placas CHM em espaços de relevo histórico pela cidade.