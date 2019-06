Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos recebe ‘Rometa e Julieu’

A Oficina de Teatro do Clube Portugal Telecom-Madeira estreia, no próximo dia 14 de Junho, o espectáculo teatral ‘Rometa e Julieu’, a partir de William Shakespeare, com adaptação cénica e direcção artística sob a assinatura de Zé Abreu.

O espectáculo será apresentado no Auditório Maestro João Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. No entanto, para o dia da estreia, a sala já se encontra esgotada. Já no dia 15 de Junho (sábado), pelas 21 horas, e 16 de Junho (domingo), pelas 18 horas, a peça subirá ao palco com entrada livre, para o público em geral, por ordem de chegada e mediante a capacidade da sala.

“A história original desta peça é suficientemente conhecida pelo público, no entanto, na proposta teatral de “Rometa e Julieu”, procurámos puxar a obra para o nosso tempo, dando-lhe uma cariz de comédia e evitamos, claramente, o suicídio das personagens centrais como único desfecho possível da história. Neste espectáculo, imaginamos um futuro feliz para o casal enamorado e respectivamente, para a reconciliação das duas famílias”, revela um comunicado de imprensa dirigido à redacção.