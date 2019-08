Carolina Torres, Carla Galvão, Sylvie Dias e Mauro Hermínio dão autógrafos este sábado no La Vie

O La Vie Funchal recebe este sábado, dia 17 de Agosto, pelas 17 horas, os actores Carolina Torres, Carla Galvão, Sylvie Dias e Mauro Hermínio para uma sessão de autógrafos a acontecer no piso 0, na Praça da Restauração do Centro Comercial.

Esta acção enquadra-se no âmbito do filme ‘Posso Olhar Por Ti’, que contou com o apoio do La Vie Funchal e ainda disponibilizou espaço para realização dos castings para o filme em questão, que estiveram abertos a toda comunidade madeirense.

O La Vie acedeu a esta parceria uma vez que entra em linha com a visão do centro comercial, que desde 2018 procura apoiar as artes na ilha da Madeira, dando acesso a oportunidades artísticas na Região. O filme ‘Posso Olhar Por Ti’ é um projecto da Escola de Dança do Funchal que transmite uma mensagem social, mas ao mesmo tempo simples, informal e divertida.

Para além de Carolina Torres, Carla Galvão, Sylvie Dias, Mauro Hermínio e dos jovens actores madeirenses, que serão as personagens principais do filme, faz também parte deste elenco de luxo outros actores do panorama nacional, tais como Ângelo Rodrigues, Nuno Pardal, Bernardo Lobo Faria e Luís Simões.

Ainda de destacar a envolvência da Loja Scalpers, loja exclusiva na região do La Vie Funchal neste projecto vestindo os actores que estarão presentes na sessão de autógrafos.