C’Azoada actuam domingo no ‘Santa Faz 19’

Depois da presença no “Fica na Cidade”, a digressão “C’Azoada 2019” continua em Santa Cruz, no próximo domingo dia 23 de junho, pelas 19h00, no palco do “Santa Faz’19”, festival repleto de cultura, tradição e musicalidade, que muito nos orgulhamos de integrar.

Numa altura em que urge o lançamento do primeiro álbum, a oportunidade de tocar em grandes palcos de Festas e Festivais Regionais, é fundamental para a viabilização desse sonho e a própria divulgação e promoção do projeto.

O projecto C´Azoada, tem a sua identidade em torno de uma ideia contemporânea da música tradicional, sem perder a sua essência, mantendo vivas as raízes tradicionais.

De forma liberta e até experimental, a música dos “C’Azoada” é uma viagem que se inicia na tradição e não termina, nem conhece fronteiras, enquadrando-se em “Músicas do Mundo”, embora não haja qualquer intenção de rotular o que se toca.

Nos C’Azoada, existem ecos de jazz, subtis melodias pop, uma estética tradicionalista, porém aculturada, vozes límpidas e versáteis, pianos melódicos e ritmos certeiros, adornados por flautas frágeis e violinos planantes numa lógica totalmente harmoniosa e – o que é louvável nestas coisas da interpretação de música tradicional – inovadora e evoluída... nova! Podem ser tradicionais na alma, mas são liberais no corpo.

Composição da banda

Voz: Sara Rodrigues

Oriunda da Camacha, esta jovem voz tem já larga experiência, passando por vários projectos Regionais de qualidade.

Almejando seguir carreira musical, deixou já registo, gravando o tema One and Only nos estúdios Barton Court Studios em Inglaterra.

Bateria e Percussão: Lino Ornelas

Músico Profissional, leccionando aulas particulares e pertencendo a diversos projectos, tem uma carreira recheada de experiência e sucesso.

É, sem qualquer dúvida, um nome incontornável da música na Camacha e em toda a Região.

Viola Baixo: Bernardo Leal

Desde sempre ligado à música, cresceu no Rock e descobriu o baixo como instrumento preferencial, que dedilha superiormente nos sons dos C’azoada.

Acordeão, Voz e Cordofones: Elda Pedras

Vinda de um berço rico em tradição e folclore, empresta um toque especial à sonoridade tradicional, não apenas no acordeão, mas também nas vozes e percussão.

Violino, Bandolim e Voz: Teresa Leão

Música de excelência, com forte presença em palco, e professora de Bandolim, traz toda a sua qualidade e criatividade musical para os C’azoada, sendo uma das mentoras artísticas. Além dos arranjos, compõe também temas originais.

Flautas, Cordofones e Voz: Márcia Rodrigues

As flautas e a voz, com toque de mel, fazem desta Professora de educação Musical do ensino básico, uma mentora de música, tradição e qualidade. São já vários os jovens, por ela positivamente influenciados, musicalmente.

Voz, Piano e Cordofones: Humberto Pedras

O “Pai” do projecto! Músico residente em unidades hoteleiras da Região e Professor de música na EB23 da Camacha, onde desenvolve o “Clube de Rock”, que tem revelado e feito crescer diversos talentos, com destaque para a, agora vocalista dos C’azoada, Sara Rodrigues.

Está intimamente ligado à música na Camacha, com fortes raízes na tradição e inovação. É sua imagem de marca a qualidade dos arranjos e composições originais, que ousam levar a música mais além.