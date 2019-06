Bryan Wilson e DJ Paul actuam nos Açores

Os artistas madeirenses Bryan Wilson e o DJ Paul, agenciados pela SJ Produções, viajam até aos Açores, onde irão actuar, a 22 de Junho, na Vila de Rabo de Peixe.

O concerto de Bryan Wilson está previsto para as 22h30. O cantor irá subir ao palco juntamente com as suas bailarinas.

Depois do espectáculo do conhecido artista madeirense, a festa continua com o DJ Paul, cuja actuação está prevista para a meia-noite.

A festa realiza-se durante três dias, de sexta-feira a domingo, dias 21, 22 e 23 de Junho.