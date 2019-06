Balanço positivo no término da Feira do Livro do Funchal

Terminou em grande a 45ª edição da Feira do Livro do Funchal que desde o dia 24 de maio a 2 de junho animou e encheu de livros a placa central da Avenida Arriaga.

Foi a celebração dos 45 anos de existência da festa do livro do Funchal, num evento que ao longo dos últimos anos ganhou mais identidade, ambição e tem vindo a consolidar-se junto do seu público. Prova disso foi a grande afluência de leitores e amantes do livro que nestes 10 dias pararam na Avenida Arriaga para folhear, comprar um livro ou simplesmente ouvir e conhecer autores e escritores.

A edição de 2019 contou com a presença de 24 de stands de Alfarrabistas, Papelarias, instituições educativas e culturais, livrarias e editoras. A animação durante toda a Feira esteve assegurada por duas rádios regionais que fizeram as suas emissões em direto a partir da Feira do Livro com muita música e entrevistas. Os concertos ao vivo com bandas como Mutrama, Akoustic Junkies, Rita RedShoes e Bruno Santos, João Borges, e os tributos a autores consagrados marcaram com grandes enchentes e aplausos os fins de tarde no Funchal.

Foram mais de 60 autores e escritores que passaram pelos dois palcos onde se destacaram Alice Vieira, Valerio Romão, Afonso Cruz, Luis Filipe Sarmento, Pedro Chagas Freitas, Catarina Sobral, Dalila Teles Veras, Maria Fernandes e a presença do prémio Leya 2018 Itamar Vieira Junior.

Na vertente infantojuvenil foram 36 atividades ao ar livre, na Praça da Restauração, dinamizadas por um leque diversificado de parceiros como a Associação Nuvem Aquarela, Associação Casa Invisível, Teatro Bolo do Caco e os próprios serviços municipais como os Museus, o Arquivo, a Biblioteca e o Teatro. Este último também recebeu a estreia de “SAFE”, e os espetáculos “Smells Like Teen Spirit” e “A Pessoa de Fernando”.

Uma componente inovadora foi a integração de um cartaz paralelo dedicado exclusivamente à poesia, comissariado pela autora Maria Fernandes que incluiu diversas atividades, desde conversas temáticas, apresentações de livros, performances de poesia encenada / musicadas e uma Oficina de Artes – Poesia em Transmutação.

A organização agradece aos parceiros (Hotel Quintinha São João; Hotel Windsor; Madeira Panorâmico Hotel, Hotel Orquídea, Four Views Baia, Pestana CR7, Apartamentos São Paulo, Meliã Madeira Mare Resort & Spa, Quinta da Bela Vista, Hotel Alto Lido, Porto Bay e Reid’s Palace e Grupo Cardoso) que se associaram à Feira do Livro e a todos os que tornam possível a realização deste evento.