Baile de Finalistas da Jaime Moniz será no Circo

A Comissão de Finalistas da Escola Secundária Jaime Moniz escolheu o Circo Mundial para comemorar a efeméride agendada para a noite de 29 de Novembro (sexta-feira). A tenda será montada, como tem vindo a ser habitual, no Cais 8 do Porto do Funchal, e prevê-se uma grande adesão por parte da comunidade estudantil dada a presença do artista que é cabeça-de-cartaz, Julinho KSD.

No mesmo dia realizar-se-á a tradicional Bênção das Capas, com início do cortejo pelas 14h30, no Liceu, ao passo que às 15h30 desenrola-se a eucaristia na Sé Catedral do Funchal, com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. Relativamente ao jantar de finalistas organizado pela Comissão, esse terá lugar no Hotel Pestana CR7 (19h30).

“Para a Comissão de Finalistas do Liceu Jaime Moniz o compromisso foi de proporcionar o melhor de sempre aos finalistas, tendo desde o princípio unido os esforços de todos quantos os que, na escola e na sociedade, consideram que esta nossa geração é capaz de fazer o melhor pela Madeira. Por isso, fizemos questão de fazer, ao longo do tempo, um conjunto de iniciativas que brindaram os que estiveram presentes com o que de melhor se faz, e sempre com um compromisso entre a diversão e responsabilidade!”, anunciou a Comissão liderada por António Caires.

Cinco artistas debaixo da tenda do Circo Mundial

A grande atracção deste Baile de Finalistas é Julinho KSD, nesta que será a sua estreia em solo madeirense. Responsável por um dos temas de maior sucesso de 2019, nomeadamente ‘Sentimento Safari’, que já ocupou lugares de topo em plataformas como Spotify e Apple Music, o jovem rapper é reconhecido por ter trazido ‘frescura’ e originalidade ao panorama musical nacional. Músicas como ‘Hoji N´Ka Ta Rola’, ‘Vivi Good’ e ‘Hoji en Sa Tá Vivi’ são outras referências sonoras do artista.

Para além do cabeça-de-cartaz, o baile contará ainda com a presença de Fumaxa, Romano Faria, Bernardo Mondim e Diogo Caires.