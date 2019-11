Associação das Bandas Filarmónicas da Madeira organiza Seminário e Masterclass para Metais

A Associação das Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira (ABFRAM) organiza amanhã, 7 de Novembro, um Masterclass para metais, orientada pelo Quinteto de Metais Alentejano, um agrupamento liderado pelo professor e trompetista Madeirense João Carlos, que foi executante na Banda Recreio Camponês e adquiriu formação superior na Universidade de Évora.

O masterclass será ministrado em horário pós-laboral na sede da Banda Municipal de Machico, mais concretamente no Edifício da Casa da Música de Machico.

Além da proposta de formação, este grupo realiza ainda na sexta-feira, dia 8, dois concertos pedagógicos para crianças em idade escolar, nomeadamente, na Escola Básica do 1.º Ciclo de Santa Cruz, às 11h15, e no Camacha Shopping, às 15 horas, para mais de uma centena de crianças das Escolas do Santo Condestável e EB1/PE da Camacha.

Para além destas iniciativas, a AFRAM preparou ainda o V Seminário das Bandas Filarmónicas orientado para os dirigentes associativos, a decorrer igualmente no Edifício da Casa da Música de Machico.

Assim, a partir das 15 horas de sábado, 9 de Novembro, os três painéis que compõem o seminário incidirão na gestão social, financeira e oportunidades educativas para a juventude, entre outros, contando com os contributos de dirigentes nacionais e regionais na abordagem das referidas temáticas.

O Seminário termina com a actuação do Quinteto de Metais do Alentejo.

Acções de formação

Anualmente a Associação das Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, proporciona aos músicos das ‘Bandas de Música’ diversas acções de formação na perspetiva de uma educação não formal, para proporcionar novas metodologias numa área tão específica, e que faz parte das tradições sociais e culturais.

Apesar da excelente qualidade das escolas de formação musical que todas as bandas organizam nas suas sedes, a Direcção Regional de Cultura tem apoiado diversas actividades de formação complementar através de propostas apresentadas pela ABFRAM em planos anuais de actividades.